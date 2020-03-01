أخبار مصر | افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)

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افتتح الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الأحد، المبنى الجديد وأعمال التطوير بمعهد السمع والكلام بإمبابة.

وكشف "زعتر"، عن أن التكلفة الإجمالية لتطوير وتجهيز المبنى الجديد للمعهد نحو 150 مليون جنيه،

اشتمل التطوير على رفع كفاءة العيادات الخارجية بزيادة عددها وتطبيق أعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى.

ونوه بأنه تم تدعيم أماكن الانتظار بإضافة أماكن انتظار خارجية لراحة المترددين على المعهد، وتم تزويد العيادات بنظام الاستدعاء الإلكتروني لتنظيم الدخول وراحة المرضى. وأورد أنه تم إنشاء وحدة جديدة لغازات الدم بخزان أكسجين سعة 10 آلاف متر مكعب، وانشاء وحدة تعقيم مركزى بأحدث أجهزة التعقيم (البلازما)، كذلك تم تصميم نظام إنذار ضد الحريق متصل بوحدة إطفاء مركزية، وتم إنشاء محطة توليد كهرباء (ديزل) لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائى فى أي وقت. وتابع أنه تم رفع كفاءة جناح الإدارة وتطوير المكتبة الإلكترونية وقاعة الإجتماعات، وأما قسم التخاطب فقد تم رفع كفاءة عيادات التشخيص وعيادات المناظير ووحدة علاج تشخيص صعوبة البلع كخدمة طبية مستحدثة.

واختتم بأنه تم تطوير قاعات تدريب الأطفال من زارعي القوقعة، وتم تطوير وحدة علاج صعوبات التعلم وتحديث وحدة الدمج لأصحاب الإعاقات السمعية ضمن فصول المدارس في المراحل المختلفة، كما تم إنشاء قاعة مؤتمرات مجهزة بأحدث التقنيات لعقد الأنشطة التدريبية والتعليم الطبى المستمر تتسع لعدد 80 فردا.