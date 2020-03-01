أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن بيع الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن بيع الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن بيع الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية على الأرصفة ورفض تطبيق نظام الباركود.

وقال في بيان: إن هناك انتشار لعمليات بيع بعض الأدوية على الأرصفة في الشوارع ببعض المناطق خاصة العشوائية.