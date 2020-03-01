أخبار مصر | وكيل قوى البرلمان: سوسة النخيل الحمراء تهدد الإنتاج المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل قوى البرلمان: سوسة النخيل الحمراء تهدد الإنتاج المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن تهديد سوسة النخيل الحمراء لإنتاج مصر من التمور وثروتها من النخيل دون تدخل حاسم من الجهات المعنية.

وقالت النائبة في بيان لها: إن زراعة النخيل ثروة قومية، تساهم في إنتاج التمور وعسل البلح وبعض المنتجات الأخرى أيضًا، فضلًا عن المميزات التي يقدمها زراعة النخيل للأراضي الزراعية من تثبيت للتربة على الطرق والجسور وحواف الترع والمصارف، إلا أنه مؤخرا انتشر مرض "سوسة النخيل الحمراء"، بما سبب ضرر بالغ للنخيل.

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