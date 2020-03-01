مصر | تؤجل نظر دعوى اتهام تامر أمين بإهانة عارضة أزياء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تؤجل نظر دعوى اتهام تامر أمين بإهانة عارضة أزياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، محاكمة تامر أمين، مقدم برنامج بقناة "النهار"، في الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا لعارضة الأزياء ميريهان هشام، تتهمه بذكر ألفاظ تحمل إهانة وتحقير منه لموكلته لجلسة 23 أبريل المقبل.

وذكرت الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، أنه بتاريخ 24-6-2019 وحيال عرض برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، والذى يقدمه الإعلامي تامر أمين، تم التطرق إلى مشكلة عارضة الأزياء مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم، وفوجئت بعرض صور شخصية لها في أثناء تلك الحلقة.

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وأضافت أنه في إحدى الصور المعروضة، صورة لها بجوار صورة للفنان محمد رمضان، وخروجا عن ميثاق الشرف الإعلامي، وتم تناول المشكلة باستخدام عبارات تحمل سبا وقذفا في حقها وصدر عنه عبارات وأقوال تحمل إسقاطا جنسيا عليها.