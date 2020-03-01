مصر | حبس عاطل لإتجاره بالحشيش في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لإتجاره بالحشيش في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأحد، بحبس تاجر مخدرات لحيازته 850 من مخدر الحشيش بقصد الإتجار به، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وطالبت النيابة بسرعة إجراءات المباحث التكميلية حول المتهم، وتم التحفظ على المضبوطات.
البداية تعود عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "س. ر"، 28 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين والسابق اتهامه في قضیتین أخرھما 8544 لسنة 2011 "مخدرات" حال تواجده بمنطقة سكنه.
وضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 850 جراما، 3805 جنيهات، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.
وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بما تقدم.