مصر | ضبط شقيقين عثر بحوزتهما على كابلات كهربائية في البدرشين

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تمكنت الوحدة المحلية لقرية سقارة التابعة لمركز البدرشين، جنوب المحافظة، من ضبط شقيقين عثر بحوزتهما على كابلات كهربائية، أثناء حرقها بطريق المريوطية، نطاق مركز شرطة البدرشين، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض عليهما.

البداية كانت بمرور المهندس طارق السمان رئيس الوحدة المحلية في سقارة، بطريق المريوطية، تلاحظ له تصاعد أدخنة كثيفة من منطقة كوبري قرية أبو صير، وصولا إلى كوبري العزيزية البر الغربي، وبانتقاله إلى مكان تصاعد الأدخنة، تبين وجود شقيقين مقيمين بمدينة الحوامدية، وقيامهما بحرق كابلات كهربائية.

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كما تلاحظ له وجود تروسيكل خاص بهما، وبدوره أبلغ اللواء كمال بهلول رئيس مدينة البدرشين، وأخطر الأجهزة الأمنية بالجيزة.

حضرت قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين لمكان الواقعة برئاسة النقباء محمد جمال برغش، وأحمد كمال، وتم القبض عليهما، والتحفظ على المضبوطات.

وأخطرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، وجار التحقيق معهما لمعرفة دوافعهما حول ارتكابهما الواقعة.