مصر | حبس ٣ عاطلين لسرقتهم المساكن في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس ٣ عاطلين لسرقتهم المساكن في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس ٣ عاطلين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الشقق السكانية بمدينة ٦ أكتوبر.

كشفت التحقيقات، أن ٣ عاطلين قاموا بسرقة المساكن بأكتوبر عن طريق كسر كالون المسكن، وسرقة ماتحتويه من أجهزة، فيما قاموا بـ9 وقائع قبل ذلك، وبمجرد بيع المسروقات يقسموا المبالغ المالية عليهم، فيما اعترفوا أنهم ارتكبوا ذلك لمرورهم بضائقة مالية واحتياجهم للمال.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، تفيد تورط 3 عاطلين في سرقة عدد من الشقق السكنية.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، حال استقلالهم سيارة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات في تلك الوقائع بأماكن إخفائها وتصريفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق.