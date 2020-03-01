مصر | خلال 24 ساعة.. تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة عن ضبط: 5991 مخالفة مرورية متنوعة، تنوعت ما بين ضبط 1760 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 230 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 5 دراجات نارية مخالفة.

كما تم ضبط 36 مخالفة "موقف عشوائي"، 70 مخالفة شروط الترخيص، 22 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.