شكرا لقرائتكم خبر عن للقضاء على التكدس.. «العدل» تفتتح مكتبًا جديدًا للتوثيق بمدينة نصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، الأحد، مكتب توثيق مدينة نصر ثالث، والذي يقع بالدور الأرضي بمجمع النيابات بشارع الأوتوستراد بمنطقة الجبل الأخضر، وهو المقر الرابع في مدينة نصر.

يأتي افتتاح هذا المكتب ضمن خطة التطوير والتحديث وزيادة منافذ تقديم الخدمات التي تنتهجها وزارة العدل للحد من الازدحام في مكاتب التوثيق، وقد تم تجهيزه وفق أحدث المواصفات التقنية التي تعتمدها وزارة العدل في إنشاء مكاتب التوثيق المطورة على مستوى الجمهورية، ويعمل وفق نظام الشباك الواحد وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين.

وقال وزير العدل عقب الافتتاح، إن سياسة الوزارة هي معالجة الزحام بافتتاح فروع جديدة في المناطق التي تشهد كثافة في التردد على مقار الشهر العقارى، ويتولد عنها شكاوى مختلفة، مع استخدام التقنية لتوفير الوقت وتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

افتتاح مكتب توثيق مدينة نصر ثالث