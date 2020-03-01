شكرا لقرائتكم خبر عن الشراء بالبطاقة وكل سيارة على حدة.. تفاصيل مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بالتعاون جمارك سيارات القاهرة، مزادًا علنيًا في 11 مارس الجاري، لبيع عدد من السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة الدولي.

وأوضحت الهيئة أن كراسة الشروط والمواصفات تباع بمقرها في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي المتفرع من شارع التحرير أمام بنك فيصل الإسلامي بالدقي.

وحول طريقة البيع أوضحت الهيئة أن كل سيارة ستكون على حدة كل سيارة لوط، وأنه يمكن شراء سيارة واحدة فقط للاستخدام الشخصي ببطاقة الرقم القومي.

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وأضافت أنه يتطلب لشراء أكثر من سيارة أن يكون المشتري لديه بطاقة ضريبية.

وحول ثمن الكراسة أوضحت الهيئة أنه (400 جنيه) فقط، بينما يكون تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه تسترد في نفس اليوم إذا لم يتم الشراء.

وفي حال رسو المزاد على أي شخص يتم سداد كامل الثمن أو 30 % من الثمن والباقي خلال أسبوعين.

وبشأن مكان وتوقيت المزاد، أوضحت الهيئة أنه سيقام في الساعة الـ12 ظهرا بالنادي المصري القاهري بجوار حديقة الفسطاط، في منطقة عين الصيرة بالقاهرة.

وأكدت الهيئة أن شراء كراسة الشروط شرط من شروط دخول المزاد، وأن البيع سيكون بدون عموله، وأن مبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.

سيارات مزاد مطار القاهرة

سيارات مزاد مطار القاهرة

سيارات مزاد مطار القاهرة

سيارات مزاد مطار القاهرة

سيارات مزاد مطار القاهرة

سيارات مزاد مطار القاهرة

سيارات مزاد مطار القاهرة

سيارات مزاد مطار القاهرة

سيارات مزاد مطار القاهرة

سيارات مزاد مطار القاهرة

سيارات مزاد مطار القاهرة

سيارات مزاد مطار القاهرة

سيارات مزاد مطار القاهرة

سيارات مزاد مطار القاهرة

سيارات مزاد مطار القاهرة