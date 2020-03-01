«التدخل السريع» تنقذ عجوزًا مشردًا بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فجر الأحد، من إنقاذ عجوز مشرد بلا مأوى في أحد الشوارع، يعاني من عدم القدرة على الحركة واشتباه كسر في القدم.

كان فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية رصد تداول صور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لعجوز يبلغ من العمر 65 عامًا مشردًا في ظروف إنسانية صعبة وعلى الفور تم البحث عنه لانقاذه.

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وأوضح إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن فريق التدخل السريع قاد رحلة بحث عن المسن بعد تداول صوره على فيسبوك، حتى عثر عليه بأحد الشوارع يعاني من عدم القدرة على الحركة واشتباه كسر في القدم.

وعلى الفور تم نقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية ليلقى الرعاية اللازمة لحالته بالمجان، ومنها الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه فور استقرار حالته الصحية ستتم مساعدته في الوصول لأسرته.

وأضاف وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية أنه سيتم بحث أسباب تواجد العجوز بالشارع وتسليمه حال موافقته لأسرته، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي حالات يتم رصدها لأشخاص مشردين من خلال الأرقام ١٦٤٣٩ و١٦٥٢٨.

«التدخل السريع» تنقذ عجوزًا مشردًا بالإسكندرية

«التدخل السريع» تنقذ عجوزًا مشردًا بالإسكندرية