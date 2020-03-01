الأنبا باخوم يترأس أول اجتماع رعوي بكاتدرائية الإسكندرية للأقباط الكاثوليك (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، أمسية «رتبة التوبة»، والتي أقيمت بكاتدرائية القيامة في الإسكندرية، مساء أمس السبت، وذلك في أمسية روحية تأملية في إطار المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية، وذلك تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

وشارك في الأمسية القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، ولفيف من الآباء الكهنة بالإسكندرية.

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وتضمن اليوم الرعوي عدد من الفقرات الروحية، مثل: التأملات والترانيم، وممارسة سر المصالحة.

وفي سياق متصل، عقد الأنبا باخوم اجتماع مع القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، كأول اجتماع للمجلس الرعوي بالإسكندرية في كاتدرائية القيامة بمحطة الرمل، بحضور عدد من الآباء الكهنة وأمناء مجالس الكنائس، كما قام نيافته بتعريف المجلس الرعوي وأهميته للكنيسه بالإسكندرية، ودار الحوار حول عدد من الموضوعات الهامه للكنيسة والمجتمع الكنسي.

وفي ختام اليوم التقى الأنبا باخوم مع مجمع الكهنة لدراسة بعض الأمور الرعوية.

الأنبا باخوم يترأس أول اجتماع رعوي بكاتدرائية الإسكندرية

الأنبا باخوم يترأس أول اجتماع رعوي بكاتدرائية الإسكندرية

الأنبا باخوم يترأس أول اجتماع رعوي بكاتدرائية الإسكندرية