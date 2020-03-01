شكرا لقرائتكم خبر عن في مقر سكن السفير.. السفارة المصرية بالكويت تتلقى التعازي في وفاة مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت جريدة الأنباء الكويتية، أن السفارة المصرية في الكويت، فتحت سجل تعازي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأوضحت «الجريدة»، في عددها الصادر صباح اليوم، أن «السفارة المصرية تواصل استقبال المعزين وفتح سجل التعازي للمغفور له رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك اليوم من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا في مقر سكن السفير الكائن بمنطقة قرطبة ـ ق2 ـ ش7 ـ فيلا رقم 17.».

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وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عامًا.

وأعلنت رئاسة الجمهورية الحداد لمدة 3 أيام على وفاة مبارك، فيما تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي جنازة عسكرية لتشييع جثمانه.

كان فريد الديب، محامي مبارك، قال، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن موكله موجود في العناية المركزة بالمستشفى، منذ أكثر من شهر، بعد أن أُصيب بحالة إعياء في البطن، وبعد إجراء الفحوصات قال الأطباء إنه يحتاج إجراء جراحة دقيقة في الأمعاء.

وأضاف أن «مبارك» خضع لفحوصات شاملة، منها تحاليل وقياس الضغط والسكر استعدادًا لإجراء الجراحة، وبعد إنهاء الفحوصات الطبية أُجريت له الجراحة في أحد مستشفيات القوات المسلحة، وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة.