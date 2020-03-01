شكرا لقرائتكم خبر عن رجائي عطية: سأكرس نفسي لإلغاء ضريبة القيمة المضافة بصرف النظر عن الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت قائمة الإصلاح النقابي مؤتمرا لمرشحيها في دمياط، مساء الأحد، بحضور عدد كبير من محامي المحافظة والمحافظات المجاورة، بحضور رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، ومرشحي قائمة الإصلاح لعضوية المجلس، الذين كان في استقبالهم رئيس محكمة دمياط.

وحرص ممثل، القائمة على عقد جلسة نقاشية مع المحامين، تم طرح العديد من الأسئلة عليهم وحرصوا على الرد عليها واستعراض البرنامج الانتخابي.

وأكد رجائي عطية، المرشح على منصب النقيب، أن نشاطه اليومي يفوق ما يقوم به غالبية الشباب، لافتا: قادر بإذن الله على أداء مهمة نقيب المحامين، كما أنني أحمل برنامجا طموحا في شأن دعم المحامين الشباب.

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وشدد على أن ضريبة القيمة المضافة على المحامين هn أمر غير دستوري، وسوف أكرس نفسي شخصيا لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المحامين، سواء نجحت في الانتخابات أو غير ذلك، وأشار إلى أن تعديلات قانون المحاماة الأخيرة تمت في عزلة عن المحامين وتم تقديمها دون جلسات حوار مع المحامين، وتم فيها الحرص على إتاحة الترشح للنقيب الحالي لأكثر من مدتين بالمخالفة للنص القانون السابق.

ولفت إلى أنه سبق أن أعلن عاشور أن مشروع القانون لا يعطيه الحق في إعادة الترشيح، ولو أبيح له الترشيح فلن يترشح، ومقولته لم تكن صادقة وقتها وثبت ذلك.

ونوه عن وجود اختلال في علاقة المحامين بالسلطات الأخرى، سواء القضائية أو الشرطية، وأيضا الضريبية، وأنه يهدف إلى إعادة هذه العلاقات إلى الوضع المتوازن.