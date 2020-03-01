شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية: تخصيص 400 مليون جنيه لرفع كفاءة طريق الإسماعيلية - السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أكثر من 10 سنوات من التأجيل، أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، انطلاق أعمال التنسيق والإزالة بمداخل على طريق الإسماعيلية - السويس تمهيدًا لتنفيذ خطة تطوير وتوسعة الطريق ورصفه.

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وكشف عن أنه تم الموافقة على اعتماد مبلغ 400 مليون جنيه، وتخصيصها لصالح مشروع إعادة رصف ورفع كفاءة وتطوير الطريق، والتي تشمل أعمال توسعة الطريق بطول إجمالي وقدره 90 كيلومترًا، منها 43 كيلومترًا في نطاق محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن البرنامج القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق.

وأضاف المحافظ أنه جاري حاليًا إنهاء كافة التنسيقات فيما بين مختلف الجهات المعنية للبدء في اتخاذ الاجراءات التنفيذية لمشروع تطوير هذا الطريق الحيوي.

من جانبه، قام المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والسيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، بتنفيذ أعمال الإزالة بمدخل الطريق من جهة قرية نفيشة تمهيدًا لاستلام الشركات المنفذة للموقع، وقاموا باستعراض الخرائط والرسومات والتصميمات الهندسية والمخطط العام لنقل وتعديل مسارات المرافق الرئيسية وخطوط وشبكات المرافق والخدمات المطلوب نقلها أو ترحيلها حتى يتسنى البدء في اتخاذ الاجراءات التنفيذية للمشروع في أسرع وقت ممكن.

تطوير طرق الإسماعيلية

تطوير طرق الإسماعيلية

تطوير طرق الإسماعيلية