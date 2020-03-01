إبراهيم محلب ووفد إنجليزي يزورون جامعة هيرتفوردشاير البريطانية بالعاصمة الإدارية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار وفد من جامعة هيرتفوردشاير الإجليزية مقر مؤسسة جلوبال الجامعية المستضيفة لفرع جامعة هيرتفوردشاير الانجليزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور رئيس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتورة أميمة حاتم الرئيس الأكاديمي للجامعة، والدكتور خالد عبدالباري رئيس الجامعة، وعدد من المسؤولين.
وأبدى الوفد الإنجليزي اعجابه لنا تم إنجازه من إنشاءات الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تم بناؤها في وقت قياسي. ووافق الوفد على اعتماد مقر لكلية الهندسة والانضمام لكليات الجامعة في مصر، بداية من العام الدراسي المقبل في سبتمبر المقبل ٢٠٢٠، لتصبح في الجامعة كليات الصيدلة والتجارة وإدارة الأعمال والإعلام والهندسة.
وأشارت الدكتور أمينة حاتم إلى أن المؤسسة تسعى لأن أن تكون واحدة من أكبر الكيانات التعليمية في الشرق الأوسط والعمل في مختلف المجالات العلمية المتطورة لتتناسب مع سوق العمل وتمثل إضافة للتعليم وريادة الأعمال في مصر، للمساهمة في تطوير التعليم، بما تتماشى مع رؤية الدولة 2030، وذلك من خلال استضافة فروع لجامعات أجنبية ذات قيمة عالمية.
يذكر أن جامعة هيرتفوردشاير هي جامعة عامة في المملكة المتحدة، وتقع الجامعة في هاتفيلد، هيرتفوردشاير تأسست مؤسستها السابقة، كلية هاتفيلد التقنية، في عام 1948 وتم تحديدها كواحدة من 25 كلية تقنية في المملكة المتحدة في عام 1959.
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