شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الصحة المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين أبريل المقبل فى 12 محافظة، وتشمل المبادرة محافظات: مطروح، دمياط، بورسعيد ، شمال سيناء، السويس، الإسماعيلية ، جنوب سيناء ، البحر الأحمر، أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ والمنوفية".

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المبادرة توفر العلاج بالمجان للمصابين بالأمراض المختلفة التى تستهدفها المبادرة، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض.

وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقى العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مؤكدًا أنه تم تحديث الموقع الإلكترونى لمبادرة 100 مليون صحة لتقديم خدمات الاستعلام عن ميعاد التقييم للمنتفعات لاجراء فحصوات متقدمة، وذلك من خلال الموقع الرسمى للمبادرة http://www.100millionseha.eg ، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335.

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وقالت الوزارة إنه تم تدريب 719 فردًا من أعضاء الفريق الطبى بمحافظات المرحلة الاولى، على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات، مشيراً إلى أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتى يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.