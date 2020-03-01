شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد غدا الإثنين، القاهرة الكبرى، طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا على بعض المناطق وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا وشديد البردوة ليلا والرياح معتدلية ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، غدا الأنثن بالقاهرة العظمى 21 والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 ، وشبين الكوم العظمى 21 والصغرى 11 ، وطنطا العظمى 21 والصغرى 10 ، ودمنهور العظمى 20 والصغرى 11، وبلطيم العظمى 20 ولصغرى 11، ومطروح العظمى 17 والصغرى 9 ، والسلوم العظمى 20 والصغرى 9، وسيوة العظمى 21 والصغرى 6 ، وبورسعيد العظمى 19 والصغرى 11 ، ودمياط العظمى 19 والصغرى 11، والزقازيق العظمى 21 والصغرى 11 ، والإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 10.

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ويشهد طقس اليوم الأحد بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.