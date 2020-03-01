شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً باعتبار عددٍ من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجاً للتنمية في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية، حيث تشمل هذه المحافظات والمناطق: جنوب محافظة الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس؛ بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس (شرق القناة)، وكذا المحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.

كانت الجريدة الرسمية نشرت فى عددها الصادر الخميس الماضى ، قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء باعتبار مناطق جنوب محافظة الجيزة والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس والمحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحرالأحمر من جنوب سفاجا ومحافظات الصعيد من مناطق القطاع "أ" الأكثر احتياجا للتنمية.

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كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بتحديد اختصاصات نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية.

ونص مشروع القرار على أن يتولى النائب مهام الإشراف العام على الجهات القائمة على إدارة إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا الإشراف على كل من المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة إدارة المشروعاتبوزارة الإسكان، إلى جانب الإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.