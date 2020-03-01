شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تبدأ تسليم وحدات المرحلة الأولى بـ"سكن مصر" الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 25 شهرا بالتمام والكمال، تبدأ وزارة الإسكان، تسليم وحدات المرحلة الأولى بمشروع سكن مصر، بالمدن الجديدة، اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر مارس الجارى وحتى 31 ديسمبرالمقبل، وذلك في كافة المدن التي شملتها المرحلة الأولى لمشروع سكن مصر. وأكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أن دفعة التعاقد والاستلام، هي دفعة واحدة وليس دفعتين، وتمثل 10من قيمة الوحدة، ثم بعد ذلك يتم سداد الأقساط الربع سنوية، كما هو محدد بكراسة شروط التي من خلالها تم حجز الوحدات.

وكشف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أن متوسط نسبة التنفيذ للمرحلة الأولى لسكن مصر تخطت الـ92%، لافتا إلى أن مدينة حدائق أكتوبر جاءت فى مقدمة المدن التى شهدت نسبة تنفيذ مرتفعة، حيث تخطت نسبة التنفيذ الـ97%، بينما جاءت مدينة أكتوبر الجديدة فى المرتبة الثانية بنسبة تنفيذ 92%، وجاءت مدينة دمياط الجديدة فى المرتبة الثالثة، بنسب تنفيذ %90 فيما تساوت مدينتى العبور والمنيا بنسبة 85%.

وأوضح أن مدينة بدر تخطت نسبة التنفيذ بها 85%، فيما وصلت متوسط نسب التنفيذ بمدينة القاهرة الجديدة 80%، بينما غرب قنا وصلت نسب التنفيذ بها 65%.

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ولفت إلى أنه جارٍ تنفيذ نحو 70 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر فى مختلف المدن الجديدة، منهم 50 ألف وحدة تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى لها.

وفى مدينة حدائق أكتوبر، أكد المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه جار تنفيذ 5472 وحدة بالمدينة، وأما بالنسبة لمدينة المنصورة الجديدة، قال المهندس محمد رجب، أنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات بمشروع "سكن مصر"، بمدينة المنصورة الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز 85%، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ3024 وحدة (126 عمارة) بالمشروع.

وفيما يتعلق بالمرافق والطرق، أوضح المهندس محمد رجب، أنه تم تنفيذ الفرمة الترابية للطرق بنسبة 95%، وجارٍ تنفيذ الطريق الشرقى المؤدى إلى الكورنيش (عمل طبقة سن، والتجهيز لعمل طبقة الأسفلت)، وجارٍ تنفيذ شبكات الصرف الصحى، حيث تم تركيب نحو 7 كم مواسير، وبلغت نسبة الإنجاز 30%، مضيفا أنه جارٍ تنفيذ أعمال سور الجامعة المقرر إنشاؤها بالمدينة على مساحة نحو 70 فدانا.