في أول يوم.. "قومي حقوق الإنسان" يزور 4 مستشفيات خاضعة للتأمين الصحي ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

زارت بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان ببورسعيد، في يومها الأول، 4 مستشفيات خاضعة لمنظومة التأمين الصحي وهم (مستشفى النصر التخصصي للأطفال - مستشفى الرمد - مستشفى التضامن - مستشفى الحياة ببورفؤاد).

وبحسب بيان، التقت البعثة بمديري المستشفيات ومسئولي الفرق الطبية حيث رافقوا البعثة في جولاتها داخل المستشفيات وأكدوا أهمية تقييد ثقافة أصحاب المنفعه (المنتقعين من الخدمة)، لتسهيل الخدمة على مقدمها ومتلقيها والاستفادة منها.

وعلى صعيد آخر رصدت البعثة الميدانية بعض شكاوى المواطنين المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل واحتياجاتهم اليومية، ويستمر عمل البعثة عدة أيام مقبلة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالنظام الصحي ومنظومة التأمين الصحي في مصر وتطوره لتلبية الاحتياجات الصحية للمواطن والتي تُعد أساس حقوق الإنسان.