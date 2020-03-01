لافتتاح مشروعات جديدة.. "شعراوي" يصل سوهاج للمشاركة في احتفالية "تحيا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قبل قليل، إلى محافظة سوهاج للمشاركة في احتفالية ينظمها صندوق "تحيا مصر"، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجًا بحضور عدد من الوزراء واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور علي جمعة، عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، وعدد من الفنانين ورؤساء مجلس إدارات البنوك.

ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالية افتتاح تطوير مدرسة الشيخ زين الابتدائية الجديدة وافتتاح مدرسة الشيخ زين الإعدادية المشتركة وافتتاح الوحدة البيطرية بالقرية وتسليم أجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع 30 دراجة على المتفوقين دراسيًا وتنفيذ مبادرة "نور حياة"، بمدرسة الشيخ زين الابتدائية.

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ويشهد الوزير شعراوي، خلال الاحتفالية، افتتاح معرض صندوق "تحيا مصر"، بجامعة سوهاج ضمن مبادرة دكان الفرحة لتوزيع حوالي 15 ألف قطعة ملابس جديدة، فضلًا عن بدء توزيع حوالي 20 طنًا لحوم الهدي والأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا.

كما سيتم خلال احتفالية الصندوق توزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية على عدد من الفتيات المقبلات على الزواج وذلك في إطار مبادرة دكان الفرحة لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية.

وأكد اللواء شعراوي، أهمية دور صندوق "تحيا مصر"، للارتقاء بحياة المواطنين في كافة المحافظات المصرية واستكمال جهود الوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني في توفير حياة كريمة للمواطنين.