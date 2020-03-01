بتكلفة 7 ملايين جنيه والافتتاح خلال أيام.. "رئيس الحي" يكشف تفاصيل سوق الزاوية الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف اللواء هشام عبدالحميد، رئيس حي الزاوية الحمراء، عن تفاصيل أعمال الإنشاء بسوق الزاوية الحمراء النموذجي الجديد.

وقال عصمت، لمصراوي، اليوم الأحد، إن السوق يضم نحو 209 باكيات وتبلغ التكلفة الإجمالية له نحو 7 ملايين جنيه.

وأوضح رئيس حي الزاوية، أن السوق يتكون من (أرضي + دور علوي)، حيث يضم الدور الأرضي 99 باكية (محل)، بينما يشتمل الدور العلوي على 110 باكيات.

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وأشار اللواء هشام عبدالحميد، إلى أن السوق يشمل نشاط الخضر والفاكهة والدواجن والأسماك، حيث يوجد نحو 20 باكية مخصصة للدواجن، لافتًا إلى أنه من المتوقع افتتاح السوق في غضون أسبوعين وبحد أقصى في النصف الثاني من مارس الجاري.

وأوضح رئيس الحي أنه تم تسكين ما يقرب من نصف السوق، حيث تم نقل السوق العشوائي في شارع مستشفى جيهان إلى السوق الجديد، إلى جانب وجود نحو

45 وحدة أكشاك سيتم إدخالهم إلى السوق، مشيرًا إلى أنه تقدم للحي ما يقرب من 1000 شخص للحصول على باكية.

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وجه منذ أيام بضروة اتخاذ حي الزاوية الحمراء كافة التدابير اللازمة استعدادًا لافتتاح سوق الزاوية الحمراء الجديد، واستجابة لذلك انتهى الحي من رصف امتداد شارع أحمد فاروق أمام سوق الزاوية الجديد ومستشفى جيهان، وتوصيل كافة المرافق للسوق من مياه وصرف صحي وإنارة وخط للحريق.