رئيس ميناء الإسكندرية: النقل النهري للبضائع لا تتجاوز نسبته الـ3%

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن نسبة البضائع المنقولة من الميناء عبر النقل النهري متواضعة جدا ولا تتجاوز الـ3%، وذلك بسبب مشكلات مثل السدة الشتوية وسوء حالة الأهوسة والأعماق وموانئ الاستقبال.

وأضاف شاهين، في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد، أنه جاري العمل على زيادة حجم البضائع المنقولة نهرا من خلال إنشاء ميناء للنقل النهري ضمن ما يعرف بـ"المنطقة الوجستية" المزمع إنشاءها على مساحة 400 فدان.

وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية يستهدف نقل ما لا يقل عن 10% من البضائع عبر النقل النهري، فضلا عن نقل 7% من البضائع بالسكة الحديد خلال الفترة المقبلة، ما يخفف العبء عن الطرق والمحاور المرورية.

وأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى توقيع برتوكول تعاون مع هيئة السكة الحديد لزيادة عدد عربات وقطارات نقل البضائع بتكلفة تقدر بحوالي 500 مليون جنيه.