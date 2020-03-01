توزيع 3 آلاف شتلة مجانا.. جهاز 6 أكتوبر يشارك في مبادرة"اتحضر للأخضر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شارك المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومسئولو جهاز المدينة، في فعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر"، التي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذا معرض للأسر المنتجة بمقر جهاز المدينة.

وأشار الشربيني إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على البيئة والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية ودعم الأسر المنتجة، موضحاً أنه تم توزيع 3000 شتلة مثمرة بالمجان متنوعة بين ثمار (الزيتون – البرتقال – اليوسفى - الجوافة) وغير ذلك.

وأكد رئيس الجهاز، أن الهدف من المبادرة هي الاستدامة التي نبحث عنها في مجالاتنا المختلفة، وأن العالم أجمع يخطو خطوات سريعة فى جميع المجالات بهدف الحفاظ على الثروات المختلفة الموجودة على الأرض لضمان حق الأجيال القادمة، مشيراً إلى دعمه الكامل للمبادرة وأن الجهاز لديه أفكار ورؤية وخطة سيكون لها مردود جيد على كل سكان المدينة.