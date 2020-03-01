الأوقاف: رفع مكافأة قراء السهرة في رمضان لـ675 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رفع مكافأة قــراء الســهرة بشــهر رمضان المبارك إلى 50 % لتصبح 675 جنيهًا بدلاً من 450، وذلك ابتداء من شهر رمضان المقبل.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها السبت، أن ذلك يأتي ضمن اهتمامها بخدمة كتاب الله (عز وجل)، وبأهل القرآن الكريم.