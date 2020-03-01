"مياه سوهاج" تطلق مبادرة لتحسين اللياقة البدنية للعاملين بالشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إطلاق مبادرة للاهتمام بصحة العاملين بالشركة تحت عنوان "صحتنا في أجسامنا"، والتي تستهدف تحسين اللياقة البدنية، وذلك في إطار دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بصحة المصريين.

وأضاف ارئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، في بيان اليوم، أنه تم تسليم 50 دراجة للعاملين بالشركة بنظام التقسيط بهدف دفعهم لممارسة الرياضة لتحسين لياقتهم البدنية، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وتابع: "تنظم الشركة برنامجاً رياضياً لعدد 50 موظفا يتضمن رياضتى الجرى والمشي بالإستاد الرياضي، وممارسة تمارين اللياقة البدنية بأحد المراكز الرياضية والصحية لمدة شهرين، لتحسين القدرات البدنية للعاملين، وجعلهم أكثر نشاطاً بما يعود بالنفع على العمل.