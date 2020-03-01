ادعوا تعرضهم لسطو مسلح.. ضبط 3 أشخاص سرقوا بطاريات شبكة محمول وأبلغوا الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، لغز سرقة 8 بطاريات ودينامو كهرباء من داخل محطة إحدى شركات المحمول، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة الخفير المحطة ونجله وميكانيكي، تم ضبطهم.

تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية من ثلاثة أشخاص (خفير خصوصي بمحطة إرسال شبكة محمول ونجله وميكانيكي، مُقيمين بدائرة المركز) بقيام (أربعة أشخاص مُلثمين) بحوزتهم أسلحة نارية بالدلوف لداخل المحطة المشار إليها الكائنة بقطعة أرض زراعية بدائرة المركز وسرقة (8 بطاريات-دينامو الكهرباء الخاص بالمحطة) وهربوا.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية عن عدم صحة الواقعة وقيام (المُبلغين المذكورين) بافتعالها على غير الحقيقة وإخفائهم المسروقات بحظيرة أغنام ملك أحدهم بذات الناحية.

وبإعادة مناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.