ضبط كهربائي لقيامه بسرقة 59 ألف جنيه من داخل شقة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص، عقب قيامه بسرقة 59 ألف جنيه من إحدى الشقق السكنية، بأسيوط.

كان قسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط تلقى بلاغًا من (سائق، مقيم بشقة بأحد العقارات بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة مبلغ (59 ألف جنيه) من داخل الشقة سكنه.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن أسيوط، أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (كهربائي، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مبلغ (58400 جنيه) وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.