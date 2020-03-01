ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 9 كيلو بانجو في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية)، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، بحوزتهم (9 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر -بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار).
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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