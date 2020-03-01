الداخلية: ضبط عاطلين قاما بتصنيع وإعادة تدوير "الحشيش" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، لقيامهما بإعادة تصنيع مخدر الحشيش وضبط بحوزتهم 31 كيلو جرام من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائهم.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، بمشاركة قطاع الأمن العام، أفادت بقيام (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" مُقيمان بدائرة قسم أول المنتزه) باستئجار شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية لاستخدامها في إعادة تصنيع المواد المخدرة من مخدر الحشيش والإتجار به.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما (31 كيلو جرام من مخدر الحشيش - إسطمبة حديد - ميزان حساس - 3 هواتف محمولة) بمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد التصنيع والإتجار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.