مصر | السيطرة على حريق شب داخل أحد المحلات في البدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب داخل أحد المحلات في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شب داخل أحد المحلات بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، قبل وقوع أي خسائر بشرية.

البداية كانت بتلقي اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل أحد المحلات بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

على الفور دفع مدير الحماية المدنية في الجيزة، بقوات مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.