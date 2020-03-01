مصر | في اليوم العالمي للحماية المدنية.. نشر سيارات إطفاء بميادين الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في اليوم العالمي للحماية المدنية.. نشر سيارات إطفاء بميادين الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل وزارة الداخلية، اليوم الأحد، باليوم العالمي للحماية المدنية، بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بطريق (مصر السويس) الصحراوي، بحضور القيادات الأمنية؛ لإبراز دور أبطال الحماية المدنية.

ونشرت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، برئاسة اللواء هاني سعيد، سيارات إطفاء ووحدات كشف عن المفرقعات بعدد من الميادين أبرزها (الجلاء، الحصري، مصطفى محمود) خلال الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية.

وشملت مظاهر الاحتفال تواجد سيارة إطفاء أيضا بمحيط "هايبر" وإحدى وحدات الكشف عن المفرقعات بمحيط مترو البحوث بحي الدقي شمال المحافظة.