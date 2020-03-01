أخبار مصر | القوى العاملة إيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة إيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، أن الشركات الأربع التي تم إيقاف نشاطها هي: شركة "سيف العرب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1161، وشركة "شبة الجزيرة السعودية ترخيص رقم 1162، وشركة "يونس" ترخيص رقم 1008، "الأماني سابقا" ترخيص رقم 604 شركات، وذلك لحين توفيق الأوضاع.
وأشار إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.