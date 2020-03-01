أخبار مصر | القوى العاملة إيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة إيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحين زوال أسباب الإلغاء أو الإيقاف، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركتين، وذلك لزوال أسباب الوقف.

وأوضح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، أن الشركات الأربع التي تم إيقاف نشاطها هي: شركة "سيف العرب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1161، وشركة "شبة الجزيرة السعودية ترخيص رقم 1162، وشركة "يونس" ترخيص رقم 1008، "الأماني سابقا" ترخيص رقم 604 شركات، وذلك لحين توفيق الأوضاع.