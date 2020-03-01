أخبار مصر | اليوم.. رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره النمساوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره النمساوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، رئيس المجلس الوطني النمساوى (البرلمان) ولوفجانج سابوتكا، والوفد المرافق، بمقر مجلس النواب المصرى.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار تعزيز العلاقات المصرية النمساوية في شتى المجالات، وتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكان استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأسبوع الماضي، رئيس جمهورية بيلاروسيا إلكسندر لوكاشينكو، بمقر البرلمان المصرى، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية البيلاروسيا في شتي المجالات، وتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.