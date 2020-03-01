أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن معاناة الطلاب من مخاطر الطرق غير الآمنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن معاناة الطلاب من مخاطر الطرق غير الآمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الأحد، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم والتنمية المحلية والداخلية، بشأن معاناة الطلاب من مخاطر الطرق غير الآمنة خلال الذهاب من وإلى المدارس.

وقالت في بيان: إنه توجد شكوى في الفترة الأخيرة، من أولياء الأمور، بسبب معاناة الطلاب خلال ذهابهم إلى المدرسة وعودتهم منها، من مخاطر عديدة، يتعرضون فيها للإصابة وللموت أحيانًا، بسبب الصعوبات التي يمرون عليها في الطريق.

وأكدت أن هذا الأمر منتشر بكثرة في المناطق الريفية أو العشوائية، حيث تتواجد طرق كثيرة غير آمنة على الطلاب.

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وأوضحت أن بعضهم يعبر إلى المدرسة من خلال جسور والبعض الآخر يسير أمام بلاعات أو صخور وما شابه، وأيضا هناك عدم التزام من السائقين بالسرعات المحددة في مناطق المدارس، ما يسبب العديد من الحوادث.

وطالبت بضرورة التنسيق بين وزارات التعليم والتنمية المحلية والداخلية، بهدف تأمين الطرق إلى المدارس وضبط عملية السير فيها وأيضا تمهيدها بالشكل الذي لا يجعلها تمثل أي أخطار على الطلاب، وإنشاء طرق بديلة عن المعديات أو غيره خاصة وأنها تمثل أخطار محتملة.

كما لفتت إلى ضرورة إعطاء أوليات في عمليات الإنشاء أو التطوير، لإصلاح الكباري الخاصة بمرور الطلاب إلى المدارس.