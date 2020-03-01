أخبار مصر | اليوم.. انطلاق مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين في 4 محافظات

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "للعناية بصحة الأم والجنين"، للكشف المبكرعن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك بداية من اليوم الأحد بـ 4 محافظات كمرحلة أولى.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف للكشف المبكر عن الاصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض، لافتًا إلى أنه تم وجاري تدريب 5 الآف و381 فردًا من الفرق الطبية المشاركة في المبادرة وذلك منذ 23 فبراير الماضي.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت اليوم بـ4 محافظات تشمل القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، والقليوبية، ليتم اطلاقها تباعًا في باقي المحافظات، لافتًا الى أنه تم تخصيص 121 مركز إحالة لفيروس (بي)، وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى 51 مركز إحالة مرضى الزهري، بالإضافة إلى تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

وأضاف: أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مؤكدًا أنه تم تحديث الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة لتقديم خدمات الاستعلام عن ميعاد التقييم للمنتفعات لإجراء فحصوات متقدمة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http:www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تنطلق في أبريل المقبل وتشمل ١٢ محافظة هي" مطروح، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ والمنوفية"، كما تنطلق المرحلة الثالثة في يونيو المقبل وتشمل ١١ محافظة هي"أسوان، الأقصر، قنا، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، الوادي الجديد، بني سويف، الجيزة والمنيا".

Advertisements

وقال: إنه تم تدريب 719 فردًا من أعضاء الفريق الطبي بمحافظات المرحلة الأولى، على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات.