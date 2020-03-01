أخبار مصر | 5.3 مليون دولار أرباح شركة الجسر العربي للملاحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5.3 مليون دولار أرباح شركة الجسر العربي للملاحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اليوم الأحد الاجتماع الرابع والسبعين للجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة.

وجاء ذلك بحضور وزير النقل الأردني، المهندس خالد سيف، وممثل الجانب العراقي الكابتن كاظم هاشم، نيابة عن وزير النقل العراقي، بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية للشركة. واستعرض الوزراء الميزانية العمومية ونتائج أعمال الشركة في الفترة من 1 يناير 2019. حتى 31 ديسمبر 2019 حيث حققت الشركة أرباحا قدرها 5.306 مليون دولار خلال هذه الفترة، مقابل 4.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وأقرت الجمعية العمومية للشركة بتوزيع ٤.٥ مليون دولار من الأرباح على الدول الثلاث.

وأوضحت إدارة الشركة، أن هذه النتائج بسبب تنفيذ مجلس إدارة الجسر العربي لخطة محكمة تضمنت اتخاذ عدد من الإجراءات أدت إلى هذه النتائج.

ونوهت بان تلك الإجراءات شملت تأجير الباخرة عمان إلى السوق الأوروبي وتعديل وتوحيد أسعار الشحن بالاتجاهين وتنامي حركة الشحن على خط العقبة – نويبع بين الدول العربي وتطوير منظومة الحاسوب في الشركة،وادخال خدمة نقل طرود الاسماك بالشاحنات المبردة وكذلك الاستغلال الأمثل للسيولة المالية للشركة.

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ولفتت إلى نجاحها في تنفيذ موسم الحج للعام 1440 هجري وتطبيق مشروع النافذة الوطنية الواحدة وكذلك خدمة النقل السياحي المميز وتفعيل النشاط الدعائي والإعلاني وتطوير وتحديث إجراءات تمام القوائم. واتفق الوزراء على ضرورة أن يشهد عام 2020 المحافظة على الحصة السوقية للشركة على خط العقبة نويبع وزيادتها، وإطلاق مشروع الحجز الإلكتروني من خلال تطبيق خاص بالشركة على الهواتف المحمولة وزيادة النشاط الكمي لعام 2020 بنسبة 10%.