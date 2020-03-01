شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: جميع المستشفيات الجامعية مستعدة بشكل كامل لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك غرفة عمليات على جميع مستويات الجامعات منذ انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مؤكداً أن جميع المستشفيات الجامعية الموجودة في كل محافظات مصر على أهبة الاستعداد لذلك الفيروس، بجانب حملات التوعية اليومية داخل الجامعات منذ بدء الدراسة.

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وأضاف أن هناك وحدات الترصد الوبائي تقوم بالتعامل مع أي موقف بشكل جدي، مشيرا إلى أن كل المستشفيات الجامعية تعتبر في حالة استثنائية.

وأضاف خلال مداخلته في برنامج «صباح الورد» المذاع عبر قناة Ten، أن الشائعات التي يتم نشرها عن الفيروس خلال تلك الفترة مضرة بمصر بشكل كبير، وليس من مصلحة أحد أن يردد أي شائعات، أو أن تخفي جهة معلومة ما.

وأكد خلال مداخلته مع الإعلامية مها بهنسي ومحمد رميحي، أن المستشفيات الجامعية تستقبل ملايين المرضى من غير الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وهي مجهزة تماما للتعامل مع كل الأمراض بجميع التخصصات.