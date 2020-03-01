شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة الصيد بالبحر المتوسط في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توقفت حركة الصيد في البحر الأبيض المتوسط بسبب حركة الرياح، وامتنع الصيادون عن الخروج بالمراكب للصيد من ميناء الصيد بقرية المعدية في مركز إدكو وبوغاز رشيد في مركز رشيد.
وساد الجو البارد في المحافظة ونشطت حركة الرياح، ولكن لم تسقط أمطار على أنحاء المحافظة.
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