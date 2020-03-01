شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يصل سوهاج لافتتاح معرض «دكان الفرحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد، إلى محافظة سوهاج للمشاركة في الاحتفالية التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وذلك بحضور عدد من الوزراء، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق «تحيا مصر».

ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالية افتتاح تطوير مدرسة الشيخ زين الابتدائية الجديدة، ومدرسة الشيخ زين الإعدادية المشتركة، والوحدة البيطرية بالقرية، وتسليم أجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع 30 دراجة على المتفوقين دراسيا، وتنفيذ مبادرة «نور حياة» بمدرسة الشيخ زين الابتدائية.

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كما يشهد الوزير افتتاح معرض صندوق «تحيا مصر» بجامعة سوهاج ضمن مبادرة «دكان الفرحة» لتوزيع نحو 15 ألف قطعة ملابس جديدة، فضلا عن بدء توزيع نحو 20 طن لحوم الهدي والأضاحي على الأسر الأكثر احتياجاً.

وزير التنمية المحلية يزور محافظة سوهاج

كما سيتم خلال الاحتفالية توزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية على عدد من الفتيات المقبلات على الزواج، وذلك في إطار مبادرة «دكان الفرحة» لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية.

وأكد شعراوى أهمية الدور الذي يقوم به صندوق «تحيا مصر» للارتقاء بحياة المواطنين في كل المحافظات، واستكمال الجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدنى في توفير حياة كريمة للمواطنين.