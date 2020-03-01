شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا يحدث فى جسم الإنسان بعد إصابته بفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل فيروس كورونا تهديداً عالمياً بعد إصابة العديد من الأشخاص ووفاة المئات حول العالم، وبعد أن دعت الصين المتعافين من المرض للتبرع بدمائهم للاستفادة من الأجسام المضادة التى كونتها أجسامهم فى صنع علاج لكورونا.

ولا يعلم كثيرون الطريقة التى يعمل بها الفيروس داخل جسم الإنسان، وسر خطورته والتغيرات التى يتسبب بها داخل جسم الإنسان، وهو ما يرصده الفيديو التالى وفقا لموقعى "nationalgeographic" و"livescience".