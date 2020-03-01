شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تبحث مع نائب وزير الخزانة لأمريكى تعزيز الشراكة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى عدد من اللقاءات مع المسئولين بالإدارة الأمريكية لبحث تعميق التعاون الاقتصادى بين الجانبين، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن".

والتقت الوزيرة جوستين موزينيتش، نائب وزير الخزانة الأمريكية، حيث أكدت تطلع الحكومة المصرية لتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، خاصة من خلال دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، وبما يؤدى إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

واستعرضت الوزيرة، رؤية الحكومة المصرية فى التركيز على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاصلزيادة معدلات النمو الاقتصادى.

من جانبه، أشار نائب وزير الخزانة الأمريكى، حرص بلاده على دعم جهود مصر فى استكمال الإصلاح الاقتصادى الشامل، مشيدا بالتقدم الذى حققته مصر فى المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى وما تضمنته من اصلاحات مالية ونقدية.

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وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع كارين دان كيلى، نائبة وزير التجارة الأمريكى، وبحث الجانبان، التعاون من خلال مبادرة "الرخاء لأفريقيا" والتى تستهدف توفير تمويل وتسهيلات وضمانات للشركات الأمريكية لتسهيل عملها داخل القارة الأفريقية، وتشجيع التجارة المتبادلة وإنشاءروابط اقتصادية بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية بهدف تعزيز التنمية والتجارة والاستثمار، خاصة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيزالتكامل الاقليمى فى القارة الافريقية، وناقش الجانبان، التعاون فى مساندة المشروعات التى تساهم فى التمكين الاقتصادى للمرأة، خاصة مشروعات رائدات الأعمال.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية قيام المؤسسات الأمريكية بالمشاركة فى تمويل التنمية فى قارة أفريقيا، لما تتميز بالفرص الواعدة للتنمية والاستثمار.

وأكدت نائبة وزير التجارة الأمريكى، أن الإدارة الأمريكية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددة على أهمية مبادرة"الرخاء لأفريقيا" التى تتبانها الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية مستمرة فى دعم التجارة والاستثمار من خلال عملها بمصر والتى تعد بوابة للشرق الأوسط وافريقيا.