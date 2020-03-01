%97 من القراء يؤيدون إصدار هويات للمواليد للحد من ظاهرة الأطفال المفقودين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد إصدار هويات للمواليد للحد من ظاهرة الأطفال المفقودين، أيد غالبية القراء إصدار هويات للمواليد للحد من ظاهرة الأطفال المفقودين. وأيد 97% من القراء إصدار هويات للمواليد للحد من ظاهرة الأطفال المفقودين، بينما عارض 3% من القراء إصدار هويات للمواليد للحد من ظاهرة الأطفال المفقودين. Advertisements



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