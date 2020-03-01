شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقدم فى حج الجمعيات الأهلية؟.. اعرف التفاصيل × 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج لأداء الفريضة ويستمر حتى 10 مارس 2020، وفقًا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.”الخليج 365” ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن كيفية التقدم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات في نقاط محددة:
1- ضرورة أن يكون العضو مسجلاً فى إحدى الجمعيات الأهلية "عضو عامل أو منتسب" عند تقديم الطلب.
2- يتوجه الشخص إلى مقر الجمعية للحصول على استمارة التقديم بقيمة 100 جنيه.
3- يقوم العضو بملء البيانات ثم تقديمها إلى الجمعية مره أخرى.
4- ترسل الجمعيات استمارات الذين تقدموا من أعضاء الجمعيات الأهلية للإدارات الاجتماعية ومديريات التضامن.
5- تسجل مديريات التضامن بيانات المتقدمين على البوابة الإلكترونية.
6- أخر موعد لتلقى الطلبات من الراغبين فى الحصول تأشيرات حج الجمعيات 10 مارس.
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