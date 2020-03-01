سيارات إطفاء ومفرقعات في الميادين.. الداخلية تحتفي باليوم العالمي للحماية المدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تحتفي وزارة الداخلية، اليوم الأحد، باليوم العالمي للحماية المدنية، بمقر الإدارة بطريق (مصر - السويس) الصحراوي، بحضور قيادات أمنية لأبراز دور أبطال الحماية المدنية.

بدورها، استعدت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة برئاسة اللواء هاني سعيد للاحتفال باليوم العالمي من خلال نشر سيارات إطفاء ووحدات كشف عن المفرقعات بعدد من الميادين أبرزها (الجلاء - الحصري - مصطفى محمود).

مظاهر الاحتفال شملت تواجد سيارة إطفاء أيضا بمحيط "هايبر" وإحدى وحدات الكشف عن المفرقعات بمحيط مترو البحوث بحي الدقي.