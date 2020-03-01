أخبار مصر | "الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول".. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول".. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن خطة تطوير منظومة السكة الحديد في مصر، تستهدف الوصول إلى 1060 جرارًا. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن هذه الجرارات تأتي من خلال إبرام صفقات توريد 260 جرارًا جديدًا، بالإضافة لـ800 جرار، هم أسطول جرارات السكة الحديد في مصر، مضيفا أن الـ800 جرار يعمل منهم فقط 400 جرار، والباقي سيتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتهم للوصول لإجمالي الـ1060 جرارًا في السكك الحديدية.

وفيما يلي تقدم الخليج 365 أبرز المعلومات عن أهم أنواع الجرارات المستخدمة في جر عربات قطارات السكك الحديدية في مصر. جرارات المارلبورو: - أقدم جرار، وهو أمريكي الصنع، حيث صنع بمصانع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، باسم "جي. إي"، والشهرة مالبورو الأمريكي. - عمره يتجاوز أكثر من 20 عامًا. - دخل الخدمة في سكك حديد مصر عامي 1997 و1998. - يطلق عليه (مارلبورو) حيث يحمل علامة الماركة ونفس ألوانها. - قدراته الفنية ضعيفة، لا تسمح بالعمل على الخطوط الطويلة، ويقتصر دوره على جر ستوكات العربات من الورش للمحطات والأحواش. - تبلغ قوة المحرك 1800 حصان.

جرارات الخنافس: - دخلت مصر في عام 1979 واستمرت في العمل حتى منتصف الثمانينيات. - كان معظمها معونة من أمريكا؛ ولذلك سميت بـ"المعونة" ويطلق عليها أيضًا "البومة" أو "خنافس". - أثبتت كفاءة عالية، ويعاب عليها الكابينة الضيقة. Advertisements - تبلغ قوة المحرك 2250 حصانًا والسرعة 120 كيلومترا في الساعة.

جرارات "الهنشل" الألمانية: - تعد مصر أكبر عميل لشركات هنشل الألمانية. - دخلت جرارات هنشل السكة الحديد من عام 1976 حتى 1992. - تبلغ السرعة القصوى 120 كيلو مترًا في الساعة. - يتيح التعامل مع خدمات الركاب والبضائع في نفس الوقت. - أثبتت كفاءتها على الخطوط الرئيسية والجر على المنحدرات ونقل المواد البترولية. - يعاب عليه غلاء أسعار قطع الغيار. - تبلغ قوة المحرك 2475 حصانًا، وبه نظام نقل السرعات كهربي بنظام D77.

الجرار الغول: - ويسمى بالجرار EMD DE2550 وتعتبر اختصار EMD وهو اسم أضخم مصنع محركات قاطرات في العالم، ومقره كندا، والمقر الثاني في أمريكا. - تبلغ سرعته القصوى 120 كيلو مترًا في الساعة طبقًا لقوانين السرعات على الخطوط الرئيسية. - يستخدم لجر قطارات الركاب. - وتبلغ قوة محركه 2475 حصانًا

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