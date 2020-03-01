شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية بمطار الغردقة للوقاية من فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مسؤولو مديرية الصحة بالبحر الأحمر اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد بمطار الغردقة الدولي، خاصة أن مدينة الغردقة من أهم المدن السياحية العالمية التي تستقبل أفواج سياحية من مختلف الجنسيات والتأكيد على متابعة الأطباء التي توجد بالعيادات الصحية التابعة بالقري السياحية بمتابعة جميع الأفواج السياحية التي تقيم بها بشكل دوري، خاصة مع الأفواج القادمة من الدول الموبوءة بالمرض وهي (الصين، كوريا، تايوان، تايلاند، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، فيتنام، سنغافورة، إيران، إيطاليا).

يأتي وذلك وفقًا للتعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان، وتم التشديد على مسؤولي القرى السياحية بالتواصل الفوري مع مسؤولي الصحة بالمحافظة، في حالة الاشتباه بالأعراض لخضوعها للفحص الطبي الشامل.