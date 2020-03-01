شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من «الصحة العالمية» بشأن فرض قيود على السفر بين مصر والكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصى ممثلو المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بعدم ضرورة فرض قيود على حركة السفر بين الكويت ومصر.

Advertisements

وقال الدكتور عبدالناصر أبوبكر، المستشار الإقليمي للوبائيات ورئيس فريق الاستجابة لفيروس «كورونا» في المكتب، في تصريح نشرته صحيفة «الراي» الكويتية، إنه تواصل مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، مضيفا أنه لا يرى أي أسباب لفرض قيود خاصة على حركة السفر بين البلدين.

وأوضح أن الحالات التي تم اكتشافها وقيل إنها قادمة من مصر هي حالات لأشخاص لهم تاريخ في السفر في دول عدة، والحكومة المصرية تقوم بإجراء تحريات عنهم، كما تواصل مع دول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات حولها.

وتابع: «حاليا ليس هناك وضع في مصر يستدعي اتخاذ إجراءات معينة، وليس هناك داعٍ لاتخاذ أي قيود على القادمين منها، وإذا تغير الوضع فأعتقد أن الأمر يعود إلى حكومة مصر لاتخاذ الاجراءات اللازمة.. أعتقد أنه لا يوجد ما يستدعي اتخاذ اجراءات، وإذا حصلت تغيرات فسيكون هناك تقييم مختلف للأوضاع عندئذ».