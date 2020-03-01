شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: لا يوجد خوف على صحة المصريين من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر مستعدة بشكل كامل لمواجهة فيروس «كورونا»، كما أنها قادرة على كشف الحالات وعزلها ومعالجة الأعراض.

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وأضاف جابور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لا يوجد خوف على صحة المواطن المصري من «كورونا».

وتابع: "يوجد خط ساخن للمنظمة ورقمه 105 ويتيح للمواطن التواصل في حالة حدوث أي جديد مطالبا المواطن بضرورة أن يستقى معلوماته من مصادرها الرسمية".

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد إثبات علمي يقر بأن ارتفاع درجات الحرارة يحد من ظهور وانتشار فيروس «كورونا».